Недостроенную арену в Барнауле могут снести как "гнилой зуб", чтобы построить новую

Власти края решают, нужно ли достраивать ледовый дворец или проще построить новый Министерство спорта Алтайского края рассматривает вопрос, целесообразно ли достраивать ледовую арену на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле.
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