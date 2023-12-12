Какого места в России на самом деле не существует? Друзья, в рамках марафона «Тайны зовут!», который пройдет в прямом эфире «ВКонтакте» 16 и 17 декабря, мы решили немного вас разогреть и устроить небольшой опрос на знание самых таинственных мест России! Опрос👇🏽.