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Путин, одолжи ледокол, а то нечем вас сдерживать. США хотят взять в аренду ледокол для Арктики

Путин, одолжи ледокол, а то нечем вас сдерживать. США хотят взять в аренду ледокол для Арктики

Шёпот Кремля "Солидная корпорация с мировым именем возьмёт в аренду дырокол". 12 мая командующий береговой охраны сверхдержавы США адмирал Карл Шульц заявил, что рассматривает возможность взять в аренду тяжелый ледокол для патрулирования Арктики.

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Хариман Шифонский
За то они на Марс посадили балаган дорогостоящий и гордятся.
Владимир Самойленко
а Вы уверены шо они шо-то на Марс посадили? согласно официальной науке, на Марсе жизни нет, а у них на фотеах, то какую-то крысу надыбают, то ящерку. то обёртку от шоколадки.
Хариман Шифонский
Какая-то вещалка там есть. Мир не в пещерах живёт. Откуда исходит информация, все способны определить. Смешно другое : одни переживают есть на Марсе просто вода, когда 75% населения Земли не имеет доступа к питьевой.
Владимир Скафтымов
Зря смеетесь. Укрорейх пиндосам такой ледокол, такой ледокол...надувной ... из склеенных резиновых лодок поставит, что весь мир сотрясется .... от гогота.
Виктор маслов
Путин уступит просьбе.Ничего личного,бизнес есть бизнес.
Хариман Шифонский
Бронетемкин " Поносец". И ничего лишнего.
Алексей Сафронов
Путин, в отличии от "бизнесмена" маслова, Родиной не торгует!
Виктор маслов
По продаже нефти в сша перегнал Саудовскую Аравию и купил на шесть с половиной миллиардов долларов ценных бумаг у тех же сша.Интересно откуда у них ценные бумаги если сами уже лет сто живут в долг.
Хариман Шифонский
Финансист Маслов, до десяти считать умеем?
Галина
Больше ни чего не придумали?.... На чужое рот не разивайте.....
Алексей Сафронов
Можно "одолжить", если пиндосы вернут Аляску в родную гавань.
Poma Pomak
Платят оброк !! Еще и ледокол отдадут !"! Ужас куда катится страна.!!?7 Зато по телеку все отлично !!! а посмотрите вокруг себя !!! и подумайте !!
Евгения сергеева (Сергеева)
Да обсуждать то толку, обсуждайте, обсуждайте, а коррупционеры набивают свои карманы народными богатствами и плевать на ваши обсуждения.
Хариман Шифонский
На ваши кстати тоже.
Narvalroz Евгений
"это новый серверный морской путь" - прикольно.

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