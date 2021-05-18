Шёпот Кремля "Солидная корпорация с мировым именем возьмёт в аренду дырокол". 12 мая командующий береговой охраны сверхдержавы США адмирал Карл Шульц заявил, что рассматривает возможность взять в аренду тяжелый ледокол для патрулирования Арктики.