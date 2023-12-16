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Медвежий угол

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Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

Халид Таги-заде пожаловался на дискриминацию азербайджанцев при оформлении имен. Депутат думы ХМАО седьмого созыва Халид Таги-заде заявил об ущемлении прав азербайджанцев при выписке свидетельств о рождении детей.

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Комментарии
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Сергей Корсун
А кого он представляет в Думе!? За какие заслуги он туда попал!? Создали анклавы диаспор, дали им гражданство, а языка, истории и обычаев места где стали жить, не знают! Вот и избирают своих представителей диаспор! А оно это надо Россиянам!?
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5 час.
Ингерман Ланская
ещё один пример продажности камуноидов
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А сколько этот он денег заплатил, что бы стать в РФ депутатом. Если азерам что то не нравиться в России, то их здесь вообще ни кто не держит, чемодан, вокзал, Баку. Только и всего.
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22 мин.

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