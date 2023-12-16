Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

А кого он представляет в Думе!? За какие заслуги он туда попал!? Создали анклавы диаспор, дали им гражданство, а языка, истории и обычаев места где стали жить, не знают! Вот и избирают своих представителей диаспор! А оно это надо Россиянам!?

ИМ

Ильдус Мамлеев

А сколько этот он денег заплатил, что бы стать в РФ депутатом. Если азерам что то не нравиться в России, то их здесь вообще ни кто не держит, чемодан, вокзал, Баку. Только и всего.