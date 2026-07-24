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Гонду – самый вероятный автор гола в матче ЦСКА – «Балтика». Мусаев – 2-й, Оффор – 3-й

Букмекеры назвали самых вероятных авторов гола в матче ЦСКА – «Балтика». Лучшие шансы на гол у нападающего ЦСКА Лусиано Гонду – на его мяч дают коэффициент 3.

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