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Intel показала рекордный за 15 лет рост выручки. Но инвесторы всё равно обрушили акции

Intel показала рекордный за 15 лет рост выручки. Но инвесторы всё равно обрушили акции

Квартальная выручка превысила $16 млрд, подразделение ИИ выросло на 59%, однако рынок ждёт крупных заказчиков для передового контрактного производстваIntel отчиталась о сильнейшем квартале за последние годы: во II квартале 2026 года выручка компании превысила $16 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом.

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