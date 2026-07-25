Intel показала рекордный за 15 лет рост выручки. Но инвесторы всё равно обрушили акции

Квартальная выручка превысила $16 млрд, подразделение ИИ выросло на 59%, однако рынок ждёт крупных заказчиков для передового контрактного производстваIntel отчиталась о сильнейшем квартале за последние годы: во II квартале 2026 года выручка компании превысила $16 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом.
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