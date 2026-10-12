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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам посоветовали отказаться от красной икры на фоне сокращения добычи лосося

Россиянам посоветовали отказаться от красной икры на фоне сокращения добычи лосося

Сгладить последствия слабого сезона частично помогут запасы, оставшиеся после более успешной путины 2025 года Неудачный вылов лососевых в 2026 году может привести к росту стоимости красной рыбы и икры, однако дефицита этой продукции в магазинах не ожидается.

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