Россиянам посоветовали отказаться от красной икры на фоне сокращения добычи лосося

Сгладить последствия слабого сезона частично помогут запасы, оставшиеся после более успешной путины 2025 года Неудачный вылов лососевых в 2026 году может привести к росту стоимости красной рыбы и икры, однако дефицита этой продукции в магазинах не ожидается.