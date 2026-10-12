Россиянам посоветовали отказаться от красной икры на фоне сокращения добычи лосося

Сгладить последствия слабого сезона частично помогут запасы, оставшиеся после более успешной путины 2025 года Неудачный вылов лососевых в 2026 году может привести к росту стоимости красной рыбы и икры, однако дефицита этой продукции в магазинах не ожидается.
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