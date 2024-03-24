Орловские власти определились, что и где посеят этой весной

На ежегодном расширенном совещании по вопросу готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Орловской области к проведению комплекса весенних полевых работ губернатора Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, сенатор РФ Василий Иконников и другие участники обсудили планы на предстоящую страду.