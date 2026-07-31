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Новости Омска

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Сегодня один из самых жарких дней этого лета

Сегодня один из самых жарких дней этого лета. Днем в Омске ожидается до +33°. Уже в 8 утра столбик термометра поднялся до +25°.

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