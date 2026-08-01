Вы останетесь с носом! При помощи веселого и душевного теста проверьте себя на незнание любимой золотой классики мультипликации СССР! фото: YouTubeС этого дня клоунов вокруг вас будет больше обычного: 1 августа — День клоуна, а также с этой даты во всем мире стартует Международная неделя клоунов (International Clown Week).