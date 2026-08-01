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Угадайте советские мультфильмы про клоунов — их обожают и ребятня, и взрослые: непроходимый тест для выросших в СССР

Угадайте советские мультфильмы про клоунов — их обожают и ребятня, и взрослые: непроходимый тест для выросших в СССР

Вы останетесь с носом! При помощи веселого и душевного теста проверьте себя на незнание любимой золотой классики мультипликации СССР! фото: YouTubeС этого дня клоунов вокруг вас будет больше обычного: 1 августа — День клоуна, а также с этой даты во всем мире стартует Международная неделя клоунов (International Clown Week).

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