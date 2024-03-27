Том Аспиналл дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл (Великобритания) поделился мыслями относительно предстоящего поединка своего соотечественника, обладателя пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александра Усика, представляющего Украину.
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