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Криштиану Роналду с 16-летним сыном снялись без футболок

Криштиану Роналду с 16-летним сыном снялись без футболок

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился редким фото с сыном Криштиану Роналду-младшим. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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