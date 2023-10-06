Трое малышей и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом

Пятерых человек госпитализировали под Волгоградом в результате жесткого ДТП на трассе. Авария случилась вечером 5 октября на территории Михайловского района, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.
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