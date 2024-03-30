Из какой винтовки стрелял Хаджи-Мурат Льва Толстого

Хотя принцип высекания искр с помощью кремня, которым нужно было ударить о железную плоскость, был известен разным народам ещё с начала железного века, идея применять огниво для того, чтобы поджигать порох на полке огнестрельного оружия, пришла в голову людям далеко не сразу.
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