Из какой винтовки стрелял Хаджи-Мурат Льва Толстого

Хотя принцип высекания искр с помощью кремня, которым нужно было ударить о железную плоскость, был известен разным народам ещё с начала железного века, идея применять огниво для того, чтобы поджигать порох на полке огнестрельного оружия, пришла в голову людям далеко не сразу.