На Байкале откроется хилинг-отель Green Flow

Хилинг-отель Green Flow откроется на Байкале летом 2025 года. О ходе строительства доложил Владимиру Путину глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании по вопросам развития федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» 28 марта 2024 года.