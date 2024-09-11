Артюхов: поджог вертолета в Ноябрьске — тяжкое преступление

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал случай поджога вертолета Ми-8 в Ноябрьске. Он отметил, что, несмотря на все предпринятые меры по защите ключевых транспортных объектов, существуют уязвимые места в системе безопасности, на которые необходимо обратить внимание.
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