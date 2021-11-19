«Флорида» выиграла 9 подряд домашних матчей на старте сезона. Длиннее серии были только у 3 команд в истории НХЛ

«Флорида» обыграла «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  «Пантерс» довели домашнюю победную серию со старта сезона до 9 матчей.

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