От подписчика ✍️ Второй день подряд приезжаю домой, а к моему забору привязаны на цепь козы, хотя отродясь не имел домашнего хозяйства! хозяева, отзовитесь! иначе скоро я стану хозяином этих животных!!!!🤬.
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От подписчика ✍️ Второй день подряд приезжаю домой, а к моему забору привязаны на цепь козы, хотя отродясь не имел домашнего хозяйства! хозяева, отзовитесь! иначе скоро я стану хозяином этих животных!!!!🤬.