Фото: linkedin.com Генеральный секретарь Лыжной ассоциации Швеции Пернилла Бонде заявила, что не испытывает опасений по поводу возможного лишения страны права на проведение чемпионата мира – 2027 в Фалуне, который запланирован с 24 февраля по 7 марта.