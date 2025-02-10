Гастроэнтеролог Неронов рассказал, что бобовые могут снизить риск рака кишечника

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов (АО «Медицина», клиника академика Ройтберга) заявил, что регулярное употребление бобовых может снизить риск развития онкологических заболеваний, включая рак кишечника.
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