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Экономил на мясе и не жалел жира производитель сарделек из Приморья

Экономил на мясе и не жалел жира производитель сарделек из Приморья

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование пробы, отобранной от партии свиных сарделек (общей массой 50 кг) приморского производителя.

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