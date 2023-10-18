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Дуглас Макгрегор: США должны добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, пока Израиль не закончил, как Украина

Дуглас Макгрегор: США должны добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, пока Израиль не закончил, как Украина

Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в большую региональную войну, предупреждает бывший советник Белого дома по безопасности Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

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