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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Vasiliy Belokurov
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  • Nata
    Просто перешли на нелегальное положение. И стали растить себе смену.Последнюю бандеро...

За последние сутки еврейское государство атаковало аж 4 страны арабского мира

За последние сутки еврейское государство атаковало аж 4 страны арабского мира

Ракетный удар по продуктовому рынку в населённом пункте/лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, удар по кафе в центре города Хан-Юнис на юге сектора Газа, удар по мечети Аль-Ансар в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и так далее, удары по Сирии (международные аэропорты Дамаска и Алеппо опять выведены из строя в результате ракетных атак) и Ливану (авианалёты и артиллерийские обстрелы через каждые несколько часов, вдобавок нападение на фургон с сирийскими рабочими в деревне Айтарун).

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