Медведчук: Зеленский может оказаться на скамье подсудимых

Политика как она есть

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых.