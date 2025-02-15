Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведчук: Зеленский может оказаться на скамье подсудимых

Медведчук: Зеленский может оказаться на скамье подсудимых

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых.

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