SHAMAN вернул 15 миллионов за отмененное выступление в Ставрополе

Артист должен был исполнить свои хиты на Дне города и края Ярослав Дронов (SHAMAN) вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей, выплаченные ему за отмененное выступление на праздновании Дня города и края.
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