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В Узбекистане начнут выпускать Hyundai Elantra, Tucson, Sonata и Santa Fe

В Узбекистане начнут выпускать Hyundai Elantra, Tucson, Sonata и Santa Fe

После того, как в России закрылся завод Hyundai, концерн Hyundai-Kia начал наращивать производство машин в сопредельных странах: и Hyundai, и Kia активно собирают в Казахстане, а сейчас стало известно о том, что сборку едва ли не всего модельного ряда Hyundai наладят в Узбекистане.

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