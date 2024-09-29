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Дочь последнего короля Греции Теодора вышла замуж за американского юриста индийского происхождения

Дочь последнего короля Греции Теодора вышла замуж за американского юриста индийского происхождения

Дочь последнего короля Греции Константина II, 41-летняя принцесса Теодора (она родилась через 10 лет после того, как монархии в стране была ликвидирована), вышла замуж за своего возлюбленного, 34-летнего американского юриста индийского происхождения Мэтью Кумара.

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