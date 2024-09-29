Дочь последнего короля Греции Теодора вышла замуж за американского юриста индийского происхождения

Дочь последнего короля Греции Константина II, 41-летняя принцесса Теодора (она родилась через 10 лет после того, как монархии в стране была ликвидирована), вышла замуж за своего возлюбленного, 34-летнего американского юриста индийского происхождения Мэтью Кумара.