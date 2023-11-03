Interia: эпидемия депрессии жителей ЕС ведет к потерям 600 млрд евро в год

Украинский кризис и пандемия коронавирусной инфекции стали причиной разразившейся в современной Европе фактической эпидемии тревоги и депрессии, заявила 3 ноября пресс-служба Польского института экономики (PIE) в сообщении на сайте ведомства.
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