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Пронедра

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Тайну гибели Дмитрия Донского раскрыли по размерам его саркофага

Тайну гибели Дмитрия Донского раскрыли по размерам его саркофага

Учёный из Музеев Кремля раскрыли тайну смерти князя, связав необычную форму саркофага с болезнью сердца.

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