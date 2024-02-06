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Как Россия ответит на использование своих замороженных активов для Украины?

Если западные страны решат использовать замороженные активы России для поддержки Украины, это приведет к очень долгим юридическим баталиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле.

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