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Венеция-2026: Ирина Шейк вышла на красную дорожку в платье с экстремальными разрезами

Венеция-2026: Ирина Шейк вышла на красную дорожку в платье с экстремальными разрезами

Ирина Шейк вышла на красную дорожку 83-го Венецианского международного кинофестиваля, который в эти дни проходит на острове Лидо.

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