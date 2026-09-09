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Воронежские новости

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Пять районов Воронежской области ждёт ремонт дорог за 1,1 млрд рублей

Пять районов Воронежской области ждёт ремонт дорог за 1,1 млрд рублей

Первый контракт – на 530 млн рублей – включает ремонт трёх участков в Россошанском и Кантемировском районах.

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