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RT Russia

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В Госдуме предупредили о волне мошеннических звонков с мгновенным сбросом

В Госдуме предупредили о волне мошеннических звонков с мгновенным сбросом

Одной из распространённых уловок телефонных мошенников являются короткие звонки с незнакомых номеров и моментальным сбросом, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Мне кажется мошенников надо уничтожать как тараканов, они без чести, совести, и принципов. Они истинные враги России, тем более вооруженные спецгаджетами для обмана. К стенке их на месте преступления или на столбах развесить в назидание другим. Только смертельный страх может остановить их.
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14 час.
АГ
Александр Гуреев
Правильно, их наш закон не остановит, только уничтожение нескольких мошенников, остановит их.
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14 час.
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