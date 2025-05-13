В Госдуме предупредили о волне мошеннических звонков с мгновенным сбросом

ПС

Павел Смирнов

Мне кажется мошенников надо уничтожать как тараканов, они без чести, совести, и принципов. Они истинные враги России, тем более вооруженные спецгаджетами для обмана. К стенке их на месте преступления или на столбах развесить в назидание другим. Только смертельный страх может остановить их.