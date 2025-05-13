Одной из распространённых уловок телефонных мошенников являются короткие звонки с незнакомых номеров и моментальным сбросом, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
В Госдуме предупредили о волне мошеннических звонков с мгновенным сбросом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПС
Павел Смирнов
Мне кажется мошенников надо уничтожать как тараканов, они без чести, совести, и принципов. Они истинные враги России, тем более вооруженные спецгаджетами для обмана. К стенке их на месте преступления или на столбах развесить в назидание другим. Только смертельный страх может остановить их.
Ответить
14 час.
АГ
Александр Гуреев
Правильно, их наш закон не остановит, только уничтожение нескольких мошенников, остановит их.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии