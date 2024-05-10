Мошенники в Telegram придумали способ кражи аккаунта под видом техподдержки

В мессенджере «Телеграм» появилась новая схема мошенничества, сообщили в «Роскачестве». По словам ведомства, аферисты представляются техподдержкой и предлагают помощь в спасении аккаунта пользователя от удаления.
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