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Макс Ферстаппен: «Дождь лишь добавит гонке интереса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, с каким настроем подходит к старту Гран-при Нидерландов. «Посмотрим, что будет с погодой.

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