Морозов о «Соколе»: «Мы на связи с Красноярском. Пока они не говорят о желании вступить в КХЛ»

В прошлом сезоне красноярцы дошли до финала плей-офф ВХЛ, где проиграли «Химику» (0-4). — Как идет проработка по вступлению в КХЛ новых клубов? — Мы провели большую работу с «Ладой» и показали всем, как это надо делать.
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