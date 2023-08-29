Морозов о «Соколе»: «Мы на связи с Красноярском. Пока они не говорят о желании вступить в КХЛ»

В прошлом сезоне красноярцы дошли до финала плей-офф ВХЛ, где проиграли «Химику» (0-4). — Как идет проработка по вступлению в КХЛ новых клубов? — Мы провели большую работу с «Ладой» и показали всем, как это надо делать.