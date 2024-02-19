В зоне СВО под Бахмутом геройски погиб мобилизованный боец из Ростовской области

Умирая, отец оставил наказ жене и своей старшей дочери, чтобы они жили счастливо.Накануне стало известно о том, что ещё один мобилизованный военнослужащий из Ростовской области погиб в зоне проведения СВО.
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