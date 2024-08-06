Пиковый онлайн у Senua's Saga: Hellblade II в Steam стал в 4 раза ниже, чем у первой части Нес...

Пиковый онлайн у Senua's Saga: Hellblade II в Steam стал в 4 раза ниже, чем у первой частиНесмотря на то, что с момента релиза игры Senua’s Saga: Hellblade II прошло меньше трех месяцев, издание Tech4Gamers заметило, что онлайн игры за последнее время чрезвычайно сильно упал.
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