Пиковый онлайн у Senua's Saga: Hellblade II в Steam стал в 4 раза ниже, чем у первой части Нес...

Пиковый онлайн у Senua's Saga: Hellblade II в Steam стал в 4 раза ниже, чем у первой частиНесмотря на то, что с момента релиза игры Senua’s Saga: Hellblade II прошло меньше трех месяцев, издание Tech4Gamers заметило, что онлайн игры за последнее время чрезвычайно сильно упал.