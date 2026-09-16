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Circle запустила основную сеть Arc

Circle запустила основную сеть Arc

Эмитент стейблкоина USDC компания Circle запустила основную сеть блокчейна первого уровня под названием Arc.

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