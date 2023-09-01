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Дмитрий Кагарлицкий: «Пускай Федотов играет. Он помог завоевать сборной России серебро на Олимпиаде. Какие к нему вопросы?»

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

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