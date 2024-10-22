Азиатские страны стали самым популярным направлением для туризма из России

За прошедший год популярность азиатских стран значительно выросла среди жителей Самарской области. Согласно совместному исследованию "МегаФона" и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов "Купи билет", количество поездок в Азию за этот период выросло на 91%.
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