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Азиатские страны стали самым популярным направлением для туризма из России

Азиатские страны стали самым популярным направлением для туризма из России

За прошедший год популярность азиатских стран значительно выросла среди жителей Самарской области. Согласно совместному исследованию "МегаФона" и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов "Купи билет", количество поездок в Азию за этот период выросло на 91%.

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