Chicago Bears QB Caleb Williams 'week to week' with hamstring injury

Chicago Bears quarterback Caleb Williams is "week to week" due to the hamstring injury he sustained in Week 2, coach Ben Johnson said Monday.
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