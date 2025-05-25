Бывший премьер России прокомментировал слова Кобякова о юридическом роспуске СССР

Украина была одной из первых, кто начал процесс выхода из СССР. Об этом, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о юридическом существовании СССР, заявил бывший премьер России Сергей Степашин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии