Более 2 тыс. смолян пользуются картой для поддержки участников спецоперации

Действовать социальная дисконтная карта «Za Добро» начала еще в прошлом году. «С помощью карты можно получить хорошие скидки при приобретении товаров для дома, одежды и продуктов питания, а также на образовательные, медицинские, косметические, бытовые и другие услуги.
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