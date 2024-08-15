Более 2 тыс. смолян пользуются картой для поддержки участников спецоперации

Действовать социальная дисконтная карта «Za Добро» начала еще в прошлом году. «С помощью карты можно получить хорошие скидки при приобретении товаров для дома, одежды и продуктов питания, а также на образовательные, медицинские, косметические, бытовые и другие услуги.