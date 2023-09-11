В следующем году саммит стран БРИК пройдет в Бразилии. В этом году президент России Владимир Путин не смог посетить мероприятие из-за трудностей в связи с ордером МУС на его арест.
Переобулся: президент Бразилии резко изменил заявление о Путине
Комментарии
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Вячеслав
Гомик что ли, страдаешь что не тебя?
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2 час.
НН
Николо Николаев
И тут усматривается британский след… Такое ощущение, что для пакостей, преступлений, подлостей сатана создал Британию! Как бы ее вообще стереть с лица Земли, может и зла тогда не будет???
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46 мин.
Ч
ЧилиИвано
Смотрите, не смотрите эти разборки, а ещё 40 лет назад, было Вангой сказано - ВСЁ ПОЙДУТ ПРОТИВ РОССИИ - ну и как всегда, победа будет за нами, то есть "всё развеется как дым, останется слава России и слава Владимира" - теперь когда на наших глазах всё происходит, так уже не до смеха. И по сути, только маловерам всё в диковинку.
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22 мин.
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