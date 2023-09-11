Переобулся: президент Бразилии резко изменил заявление о Путине

И тут усматривается британский след… Такое ощущение, что для пакостей, преступлений, подлостей сатана создал Британию! Как бы ее вообще стереть с лица Земли, может и зла тогда не будет???

Ч

ЧилиИвано

Смотрите, не смотрите эти разборки, а ещё 40 лет назад, было Вангой сказано - ВСЁ ПОЙДУТ ПРОТИВ РОССИИ - ну и как всегда, победа будет за нами, то есть "всё развеется как дым, останется слава России и слава Владимира" - теперь когда на наших глазах всё происходит, так уже не до смеха. И по сути, только маловерам всё в диковинку.