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Канделаки высказалась об уходе сына из «Фабрики»

Канделаки высказалась об уходе сына из «Фабрики»

Появление сына Тины Канделаки на шоу «Новая Фабрика звезд» вызвало разногласия среди зрителей. В последнем эпизоде Лео выразил свое отношение ко всему негативу, с которым столкнулся из-за участия в проекте, и сделал неожиданное заявление.

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