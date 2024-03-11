Канделаки высказалась об уходе сына из «Фабрики»

Появление сына Тины Канделаки на шоу «Новая Фабрика звезд» вызвало разногласия среди зрителей. В последнем эпизоде Лео выразил свое отношение ко всему негативу, с которым столкнулся из-за участия в проекте, и сделал неожиданное заявление.
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