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Индия может получить свой LIGO раньше срока

Индия может получить свой LIGO раньше срока

Строительство LIGO-India уже началось, один из руководителей международного проекта считает, что обсерваторию удастся завершить до 2030 годаСтроительство индийской гравитационно-волновой обсерватории LIGO-India вступило в активную фазу, и проект может быть завершён раньше официального срока — 2030 года.

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