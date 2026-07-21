Индия может получить свой LIGO раньше срока

Строительство LIGO-India уже началось, один из руководителей международного проекта считает, что обсерваторию удастся завершить до 2030 годаСтроительство индийской гравитационно-волновой обсерватории LIGO-India вступило в активную фазу, и проект может быть завершён раньше официального срока — 2030 года.