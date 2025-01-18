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Монфис в матче с Фрицем впервые с «Ролан Гаррос»-2008 обыграл на «Шлеме» соперника из топ-5

Монфис в матче с Фрицем впервые с «Ролан Гаррос»-2008 обыграл на «Шлеме» соперника из топ-5

В третьем круге он победил четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4. Для чемпиона турнира в Окленде это восьмая победа подряд.

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