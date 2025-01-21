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Царьград

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ХАМАС пообещал освободить русского Александра Труфанова из сектора Газа

ХАМАС пообещал освободить русского Александра Труфанова из сектора Газа

Посол России Анатолий Викторов сообщил, что палестинская группировка ХАМАС намерена освободить русского Александра Труфанова, взятого в заложники в 2023 году.

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