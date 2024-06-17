Людей превратят в киборгов: Илон Маск предрекает отказ от телефонов в пользу мозговых чипов

Илон Маск считает, что в будущем мозговые импланты Neuralink заменят людям телефоны. Однако не все пользователи социальной сети согласны с этой идеей, высказывая сомнения в необходимости подобных чипов для здоровых людей.
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